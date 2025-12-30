Иллюзионист Эмиль Кио умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил в директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.

"Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста!", – написал Запашный.

Прощание с Эмилем Кио пройдет 2 января на Троекуровском кладбище.

Настоящее имя иллюзиониста – Эмиль Эмильевич Ренард-Кио. Его отец – советский цирковой артист и фокусник Эмиль Теодорович Ренард-Кио, который также выступал под псевдонимом Эмиль Кио.

Эмиль Эмильевич начал карьеру как ассистент своего отца, а затем стал артистом "Союзгосцирка" и создал собственный иллюзионный аттракцион. Иллюзионист гастролировал в Мексике, Германии, Швейцарии, Японии, Франции, Швеции, Норвегии, США и других странах. За свою карьеру он дал более 14 тысяч представлений.