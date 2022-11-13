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Умер иранец, проживший в парижском аэропорту 18 лет

Махран Карими Нассери в аэропорту Шарль-де-Голль, Париж 2004 год

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль умер Махран Карими Нассери. Он прожил в терминале 2F 18 лет с конца 1980-х годов и вернулся туда за несколько недель до смерти.

Нассери родился в Иране в 1945 году. В 1974 году он полетел в Лондон в поисках уехавшей ранее матери. Родственники сообщили Нассери, что она уехала в Великобританию.

С 1977 по 1981 год иранец пытался получить убежище в шести странах и в итоге получил его в Бельгии, где устроился работать в библиотеку. В 1988 году Нассери решил переехать в Великобританию - с пересадкой в Париже. Там, по одной из версий, он потерял документы. В Лондон он прилетел без документов и его отослали обратно во Францию. Права на въезд в страну у иранца не было, и он поселился в аэропорту.

Нассери поселился в терминале 2F. Там он занял несколько кресел. При себе у него были тележки с вещами. Он проводил дни, описывая свою жизнь в блокноте, читая газеты и журналы.

В 1999 году Нассери получил статус беженца во Франции, но остался жить в терминале аэропорта до 2006 года.

Иранец привлёк внимание СМИ и голливудского режиссёра Стивена Спилберга, который в 2004 году по истории Нассери снял трагикомедию "Терминал". Главные роли в картине сыграли Том Хэнкс и Кэтрин Зета-Джонс.

После премьеры фильма у Нассери стали брать интервью, он начал называть себя "сэр Альфред" и встречался с прессов несколько в день.

В 2006 году иранец заболел и увезли в больницу. После этого он жил в хостеле на деньги, полученные от фильма Спилберга.

Несколько недель назад Нассери вернулся в терминал 2F, где и умер 12 ноября. Представитель аэропорта сообщил, что смерть наступила по естественным причинам. При себе у Нассери нашли несколько тысяч евро наличными.

Сотрудник аэропорта уточнил, что Нассери всегда находился в общественной зоне аэропорта и мой в любой момент пойти, куда хочет. Об иранце заботились сотрудники аэропорта.

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