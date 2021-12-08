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Умер исследователь современной поэзии и издатель Владимир Орлов

В Москве 7 августа на 58 году жизни скончался исследователь современной русской поэзии, издатель Владимир Орлов. За два дня до смерти он был госпитализирован в больницу с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил в фейсбуке поэт Герман Лукомников.

В 2004 году он запустил издательский проект "Культурный слой" для издания собраний современной поэзии. Там выходили стихи Юрия [Васильевича] Смирнова, Евгения Кропивницкого, Сергея Чудакова, Владимира Ковенацкого и других поэтов.

Он исследовал биографии творчество Сергея Чудакова и Александра Гинзбурга был и автором-составителем документальных книг о них, выступил одним из составителей и издателей двухтомной антологии "Русские стихи. 1950–2000", куда вошли произведения около 600 поэтов, — рассказывает литературное издание "Горький".

В литературных журналах он публиковал работы, посвященные творчеству и судьбе Константина Левина, Геннадия Шпаликова, Веры Френкель.

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