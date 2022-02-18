Умер исследователь русской оппозиции, историк Александр Янов

Американский историк Александр Янов умер на 92-м году жизни. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке. Сферой его научного интереса были русский национализм и российская оппозиция.

Янов родился в Одессе в 1930 году. Окончил истфак МГУ. Работал по специальности, занимался историей славянофильства, защитил диссертацию по теме "Славянофилы и Константин Леонтьев. Вырождение русского национализма". Публиковался в советской печати.

После эмиграции в 1975 году начал работу в американской науке. Преподавал в Техасском университете в Остине, в Калифорнийском университете в Беркли, университете Мичигана и университете Нью-Йорка. Он написал около 20 книг о России, публиковался в прессе, в том числе – на Радио Свобода. Был гостем эфиров Русской службы Радио Свобода.