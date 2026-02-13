Умер историк и писатель Рой Медведев. Ему было 100 лет

13 февраля умер советский и российский историк, писатель, публицист Рой Медведев. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его невестку Светлану Медведеву. По её словам, предполагаемая причина смерти - сердечная недостаточность, Медведев умер у себя дома.

Рою Медведеву было 100 лет.

Он родился в 1925 году в семье Александра Медведева, советского военного деятеля, который впоследствии был репрессирован. Братом Роя Медведева был Жорес Медведев, впоследствии учёный-биолог, участник диссидентского движения, уехавший в Великобританию и лишённый советского гражданства.

Рой Медведев окончил философский факультет Ленинградского университета, кандидат педагогических наук, до 1970 года работал в НИИ производственного обучения Академии педагогических наук СССР. С 1960-х годов участвовал в диссидентском движении, придерживался левых взглядов, но резко критиковал политику Сталина и попытки её реабилитации. Соавтор письма советскому руководству о необходимости демократических перемен в СССР (одним из авторов был Андрей Сахаров). Был исключён из КПСС, однако не был подвергнут репрессиям. Его книги "К суду Истории" и "Они окружали Сталина" были изданы на Западе, в Советском Союзе вышли во времена перестройки.

В 1989 году его восстановили в КПСС, тогда же он был избран народным депутатом СССР, был членом Верховного Совета. Не присоединился к сторонникам Бориса Ельцина, в 1990-е годы пытался заниматься политикой (был сопредседателем Социалистической партии трудящихся Российской Федерации), однако не преуспел. В последние годы положительно отзывался о политике Владимира Путина, автор книг о нём. Получил премию ФСБ за биографию Юрия Андропова в серии "Жизнь замечательных людей".