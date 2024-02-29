Умер итальянский кинорежиссёр Паоло Тавиани

Классик мирового кинематографа, итальянский режиссёр Паоло Тавиани умер на 93 году жизни в Риме, сообщило 29 февраля агентство ANSA. В дуэте с братом Витторио он снял около 20 фильмов, в том числе получивших "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и "Золотого медведя" Берлинале.

Братья родились в Тоскане на севере Италии начали карьеру журналистами, но с 1960-х снимали кино. Самые известные их фильмы — "Отец-хозяин" (1977), отмеченной высшей наградой в Канне, "Цезарь должен умереть" (2012), получивший высшую награду в Берлине, "Ночь святого Лоренцо" (1982), "Вперёд, сыны отечества!" (1974), "Хаос" (1984).

Братья сняли три картины по мотивам произведений Льва Толстого. Последняя, "Воскресенье" (2001) получил главный приз Московского кинофестиваля. Фильм "Прощай, Леонора" (2022) Паоло Тавиани впервые снял один, его брат умер в 2018 году.