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Умер кинодраматург Юрий Клепиков

Кинодраматург и бывший депутат Верховного совета СССР Юрий Клепиков скончался на 87 году жизни в Санкт-Петербурге. Он был автором сценария фильмов "История Аси Клячиной" Андрона Кончаловского, "Восхождение" Ларисы Шепитько и "Летняя поездка к морю" Семёнова Арановича.

О смерти Клепикова "Фонтанке" рассказали на студии "Ленфильм". Сценарист родился в Челябинске, окончил журфак МГУ и сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров, работал с начала 1960-х до конца 2000-х годов.

Клепиков — соавтор сценария дебютного фильма Алексея Германа "Седьмой спутник". За сценарий к "Асе Клячиной" он в 1988 году, больше через 20 лет после съёмки фильма, получил премию "Ника". Её же ему вручили в 2015 году за выдающийся вклад в кинематограф. "Восхождение", где он выступал соавтором Ларисы Шепитько, получил гран-при фестиваля в Берлине в 1977 году. За сценарий к фильму "Пацаны" он был удостоен Государственной премии СССР.

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