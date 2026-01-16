Умер кинооператор-постановщик Анатолий Заболоцкий

Кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Заболоцкий скончался на 91-м году жизни, сообщила пресс-служба "Беларусьфильма".

Заболоцкий родился в 1935 году в Красноярском крае. С 1960 года работал кинооператором на "Беларусьфильме", затем он также работал на киностудиях "Таллинфильм", "Мосфильм" и киностудии имени М. Горького.

Заболоцкий участвовал в создании 15 художественных и 8 документальных фильмов, среди них "Альпийская баллада", "Через кладбище", "Печки-лавочки", "Калина красная", "Слово для защиты", "Целуются зори", "Обрыв". Работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым.

С 1977 года он также занимался художественной фотографией.