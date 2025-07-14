Кинорежиссёр и сценарист Александр Митта умер на 93 году жизни, сообщил в соцсетях его сын Евгений. "Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим", — написал он.

Митта (настоящая фамилия — Рабинович) — режиссёр таких известных кинофильмов как "Гори, гори, моя звезда", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Экипаж".

Фильм Митты "Звонят, откройте дверь" был отмечен призом "Золотой лев Святого Марка" на международном кинофестивале детских фильмов в Венеции. Митта сыграл несколько ролей в кино, в том числе эпизодические роли в "Заставе Ильича" и "Июльский дождь" Марлена Хуциева.

Александр Митта окончил ВГИК, мастерскую Михаила Ромма, 20 лет руководил "Высшими курсами сценаристов и режиссёров", в 2004 году ему было присвоено звание Народного артиста России. Митта неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.