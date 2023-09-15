Умер колумбийский живописец и скульптор Фернандо Ботеро

В Монако в возрасте 91 года умер один из самых известных колумбийских художников Фернандо Ботеро. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро. Он назвал Ботеро "художником, который изображал наши традиции, несчастья и ценности".

Фернандо Ботеро родился в 1932 году в Медельине. Ещё в молодости у него выработался узнаваемый стиль, который потом назвали "ботеризмом". Люди и животные на его картинах и в его скульптурах обладают преувеличенно пышными, округлыми формами, отсылая к наивному и народному искусству. Сам Ботеро называл себя "самым колумбийским из всех колумбийских художников".

В своих работах Ботеро обращался как к народным и юмористическим сюжетам, так и к острым темам - нарушениям прав человека, насилию в Колумбии, войне в Ираке.

Скульптуры Ботеро украшают многие города мира - как в Латинской Америке, так и в США, Европе и Азии. Он считается одним из самых заметных художников второй половины ХХ века и самым известным художником в истории Колумбии.