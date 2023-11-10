Умер командир первой пилотируемой миссии к орбите Луны

Американский астронавт Фрэнк Борман умер в возрасте 95 лет, сообщает НАСА. В 1968 он был командиром первой пилотируемой миссии на орбиту Луны.

Тогда экипаж космического корабля "Аполлон-8" впервые в истории человечества покинул околоземное пространство и достиг другого космического тела. Корабль сделал 10 витков вокруг Луны, после чего вернул экипаж на Землю.

Для 40-летнего Бормана это был второй полёт в космос. Астронавт получил лицензию пилота в 15 лет, служил в ВВС США на Филиппинах, получил степень магистра в Калифорнийском технологическом институте, и был ассистентом профессора термодинамики и гидроаэродинамики в Военной академии США, которую до этого окончил восьмым из 670 сокурсников.

В 1960 он был отобран в школу лётчиков-испытателей экспериментальной техники, по окончании которой был принят во второй набор астронавтов. В 1966 году он побывал в 14-днейном полёте в космос на борту корабля "Джемини-7", впервые сблизившимся на орбите с другим пилотируемым кораблём, "Джемини-6А". В 1967 году участвовал в комиссии по расследованию пожара корабля "Аполлон-1", на котором в ходе подготовки к полёту в космос погибли три человека.

Через несколько лет после полёта к Луне Борман подал в отставку. Был вице-президентом, президентом и председателем совета директоров авиакомпании "Истерн Эйрлайнс". После отставки из компании с 38 тысячами сотрудников владел автомобильным магазином в Нью-Мексико. В 70 лет купил ранчо в Монтане, где и жил до смерти.