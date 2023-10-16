Умер композитор "Бременских музыкантов" Геннадий Гладков

В Москве в возрасте 88 лет умер советский и российский композитор Геннадий Гладков. Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский.

Гладков известен благодаря своей работе над музыкой для мультфильмов "Бременские музыканты" и "По следам бременских музыкантов". В них он также исполнил партию короля. Кроме того композитор написал музыку для таких мультфильмов, как "Малыш и Карлсон", "Голубой щенок", кинофильмов "Джентльмены удачи", "12 стульев", "Человек с бульвара Капуцинов", "Дон Сезар де Базан", "После дождичка в четверг" и многих других.

Гладков был членом Союза кинематографистов и Союза композиторов России. В 2002 году был удостоен звания Народный артист России.