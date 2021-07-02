Умер композитор и теоретик музыки Луи Андриссен

Нидерландский композитор-минималист и теоретик музыки Луи Андриссен умер на 83 году жизни в доме престарелых в Веспе в северной Голландии. Он был одной из самых влиятельных фигур в современной симфонической музыке и считается, вероятно, самым известным композитором из Нидерландов.

Андриссен родился в Утрехте в 1939 году, в семье композитора и органиста Хендрика Андриссена. Учился в Гаагской Королевской консерватории, у своего отца, у Кееса ван Барена и Лучано Берио. Его произведения ставят на ведущих мировых площадках, он был резидентом Карнеги-холла и удостоен премии "Композитор года" старейшего американского издания о классической музыке "Музыкальная америка".

Композитор неоднократно признавался в любви к Стравинскому и Прокофьеву, говорил, что его музыка с точки зрения идеологии "во многом восходит к русской литературе", посвятил одну из работ Михаилу Бакунину и в молодости увлекался левыми идеями.

Последняя работа Андриссена, "Только один", была представлена публике в исполнении Лос-Анджелесского филармоническего оркестра в 2019 году. В марте 2021 она вышла в записи.