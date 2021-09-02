Умер композитор Микис Теодоракис, автор музыки к танцу сиртаки

В возрасте 96 лет умер греческий композитор Микис Теодоракис. Об этом сообщают СМИ Греции.

Всемирную известность он получил в 1960-е годы после выхода на экраны фильма "Грек Зорба". Теодоракис был автором музыки к исполняемому в фильме танцу сиртаки. Он был создан специально для этого фильма, однако впоследствии стал восприниматься в мире как греческий национальный танец.

Жанры творчества Теодоракиса разнообразны - он писал симфонии, оперы и балеты, в том числе на сюжеты из греческой мифологии, вокальные произведения. Он был также политическим активистом, придерживался левых взглядов (его высоко ценили в СССР - был лауреатом премии Ленинского комсомола и международной Ленинской премии, обладатель также российских наград). Участвовал в движении Сопротивления в годы Второй мировой войны, противостоял ультраправому режиму "Чёрных полковников" в Греции в конце 1960 - начале 1970-х годов. Неоднократно был лишён свободы - его помещали в концлагеря и тюрьмы нацисты, правительственные войска во время гражданской войны, "чёрные полковники". Несколько лет провёл в эмиграции во Франции. После восстановления в Греции демократии был депутатом парламента, министром.