Умер композитор, поэт, драматург - бродвейская легенда Стивен Сондхайм

Композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм скончался на 92-м году жизни. Как рассказал его адвокат, последним пристанищем Сондхайма стал дом в Роксбери (штат Коннектикут), где он отметил День благодарения со своими друзьями.
Стивен Сондхайм - легенда бродвейского мюзикла, автор слов "Вестcайдской истории", лауреат "Оскара" в номинации "Лучшая песня к фильму".
Сондхайм получил восемь театральных премий "Тони", столько же Grammy. Он обладатель "Оскара" за работу над музыкой к фильму "Дик Трейси" и лауреат Пулитцеровской премии. В 2015 году Барак Обама вручил ему Президентскую медаль свободы.
Первую награду Сондхайм получил в 1962 году за комедийный мюзикл "Забавная история, случившаяся по дороге на форум". Слова "Вестсайдской истории" он написал, когда ему было 25 лет.
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