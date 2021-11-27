Умер композитор, поэт, драматург - бродвейская легенда Стивен Сондхайм

Композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм скончался на 92-м году жизни. Как рассказал его адвокат, последним пристанищем Сондхайма стал дом в Роксбери (штат Коннектикут), где он отметил День благодарения со своими друзьями.

Стивен Сондхайм - легенда бродвейского мюзикла, автор слов "Вестcайдской истории", лауреат "Оскара" в номинации "Лучшая песня к фильму".

Сондхайм получил восемь театральных премий "Тони", столько же Grammy. Он обладатель "Оскара" за работу над музыкой к фильму "Дик Трейси" и лауреат Пулитцеровской премии. В 2015 году Барак Обама вручил ему Президентскую медаль свободы.

Первую награду Сондхайм получил в 1962 году за комедийный мюзикл "Забавная история, случившаяся по дороге на форум". Слова "Вестсайдской истории" он написал, когда ему было 25 лет.