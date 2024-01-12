Умер арт-куратор, основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

Умер искусствовед, арт-куратор, основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн. Он скончался в Лондоне после продолжительной болезни, - говорится в некрологе, опубликованном в телеграм-канале Московской биеннале. Ему было 78 лет.

"Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейрверк мирового современного искусства", - говорится в некрологе.

Бакштейн родился в Москве, получил образование в сфере электронного машиностроения, затем защитил кандидатскую диссертацию по философии. В советские времена работал в различных НИИ, в конце 1980-х в качестве куратора начал организовывать в Москве выставки неформального искусства, в частности Клуба авангардистов. Впоследствии устраивал за рубежом выставки советских художников-концептуалистов, а затем современных российских художников.

С начала 1990-х годов был ведущим научным сотрудником Российского института культурологии, директором Института проблем современного искусства, в 2005 году был куратором первой Московской биеннале современного искусства, затем оставался комиссаром биеннале. Автор десятков работ по современному искусству и культурологии.

Среди выставок, организованных в Москве под его кураторством, в частности, выставки Нормана Фостера, Йоко Оно, Ильи и Эмилии Кабаковых. Также курировал российские экспозиции на зарубежных биеннале, включая Венецианскую.