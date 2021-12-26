Умер лауреат Нобелевской премии мира Десмонт Туту

Лауреат Нобелевской премии мира 1984 года, архиепископ Англиканской церкви Десмонт Туту скончался на 91 году жизни в госпитале в Кейптауне. Об этом в воскресенье сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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"Кончина архиепископа Туту — ещё одна печальная глава в прощании нашей нации с поколением выдающихся южноафриканцев, которые завещали нам освобожденную Южную Африку", — сказано в заявлении президента на его официальном сайте.

Туту — один из самых известных борцов с апартеидом — режимом правления белого меньшинства в ЮАР, существовавшем с конца 1940-х до 1994 года. Он родился в Клерксдорпе, получил педагогическое образование в Йоханнесбурге, работал школьным учителем.

В 1960 году был рукоположен в священника, был настоятелем собора Святой Марии в Йоханнесбурге, епископом Лесото, с 1978 года - генеральным секретарем Южноафриканского совета церквей.

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