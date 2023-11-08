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Умер Лев Натансон — разработчик компьютерной игры "Марьяж"

Лев Натансон
Лев Натансон

В Москве умер российский математик Лев Натансон, разработчик компьютерной игры "Марьяж". Ему было 75 лет. О смерти Натансона сообщают "Московский комсомолец" и телеграм-канал Shot.

Натансон получил известность как один из авторов серии книг "Математика игр казино" о покере, рулетке и блэкджеке.

Натансон занимался созданием покерных тренажёров и стимуляторов, а также разработкой компьютерной программы для игры в преферанс "Марьяж" для Windows, созданной Дмитрием Лесным.

В 2020 году имя Льва Натансона попало в СМИ после того, как его дочь Анастасию Джантураеву задержали по подозрению в убийстве её собственных детей — пятилетней дочери и двухлетнего сына.

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