Умер лидер петербургской группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

В Санкт-Петербурге умер вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко, сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на директора коллектива Дениса Рачкова.

Рачков не озвучил непосредственные причины смерти, однако сказал, что Ефременко "неважно себя чувствовал с декабря" и слишком поздно обратился к врачам. В понедельник музыкант скончался в городской Покровской больнице.

Группа Marksheider Kunst была образована в 1992 году и играла, в основном, в стилях регги и рокабилли. Пик её популярности пришёлся на конец 90-х годов, когда несколько клипов группы попали в ротацию MTV, а песня "Деньги - это придуманный способ обмана" в течение нескольких недель находилась на верхних строчках чарта телеканала.

В последнее время Marksheider Kunst изредка выступали в небольших клубах. 19 января группа отыграла концерт в родном Санкт-Петербурге по случаю дня рождения Сергея Ефременко - ему исполнился 51 год. В конце января планировались выступления в Москве.