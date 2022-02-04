Умер литературовед, исследователь творчества Гоголя Юрий Манн

4 февраля умер литературовед, специалист по русскому романтизму и творчеству Николая Гоголя Юрий Манн. Об этом сообщил Институт мировой литературы РАН, научным сотрудником которого был Манн. О причине смерти не сообщается. Юрию Манну было 92 года.

Юрий Манн - автор более 300 монографий и других научных работ, доктор филологических наук, в ИМЛИ он работал более 50 лет. Был также профессором РГГУ.

Главный редактор академического Полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах. Среди его трудов, известных не только в России, но и в других странах, - "Поэтика Гоголя", "В поисках живой души" (о "Мёртвых душах"), "Творчество Гоголя. Творчество Гоголя. Смысл и форма", цикл биографических книг о Гоголе.