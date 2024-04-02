Умер Лу Контер, последний из защитников базы Перл-Харбор

Один из последних военнослужащих базы ВМС США Перл-Харбор умер в Калифорнии. Лу Контер дожил до 102 лет. В понедельник, в его последние часы в родовом доме в Грасс-Вэллей рядом с ним была его семья.

При нападении Японии на Перл-Харбор 7 декабря от взрыва бомбы, сброшенной на линкор "Аризона", погибли около одной тысячи моряков. Численность экипажа корабля составляла 1 177 человек. 20-летний интендант Лу Контер помогал в тот день спасать выживших.

7 декабря 1941 года стало днём вступления США во Вторую мировую войну.

Нападение японских самолетов и подводных лодок на главную военно-морскую базу США на Гавайях продолжалось 1 час 15 минут. Были убиты

2 400 военнослужащих и гражданских, более 1 тысячи получили ранения. Эти данные хранятся в американском Национальном музее истории Второй мировой войны и других архивах.

Лу Контер находился среди 335 выживших членов команды линкора "Аризона". Он пережил всех остальных и стал одним из самых последних участников обороны гарнизона Перл-Харбор. В прошлом году в штате Юта скончался ровесник Лу Контера, ветеран Перл-Харбора Кен Потс. Об этом сообщил телеканал CNN.