Умер лучший бомбардир в истории немецкого футбола Герд Мюллер

В Германии на 76-м году жизни скончался лучший бомбардир в истории немецкого футбола Герд Мюллер.

Мюллер один из немногих игроков, которые выступая за свою национальную сборную забили голов больше, чем провели матчей на поле. За команду ФРГ немец провёл 62 игры, в которых забил 68 мячей. В составе национальной команды Мюллер становился и чемпионом мира, и чемпионом Европы.

В клубной карьере нападающий вместе с мюнхенской "Баварией" трижды выигрывал главный европейский трофей - Кубок чемпионов, семь раз становился лучшим бомбардиром чемпионата ФРГ, и до сих пор остаётся рекордсменом по забитым в бундеслиге голам - у Мюллера их 365.

В 1970 году немец получил "Золотой мяч" - приз лучшему игроку мира. В том же году, а также ещё двумя годами позднее, он становился обладателем "Золотой бутсы": этот приз вручается футболисту, забившему наибольшее количество голов среди всех европейских чемпионатов.

При этом закончил играть Мюллер неожиданно рано - в 28 лет, объяснив своё решение желанием побольше времени проводить с семьёй. После завершения карьеры немец работал в структуре "Баварии" одним из тренеров.