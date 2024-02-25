Умер москвовед и писатель Алексей Митрофанов

Автор книг о Москве, журналист и писатель Алексей Митрофанов умер в Болгарии на 57 году жизни в ночь на 25 февраля, написала в фейсбуке руководитель проекта "Москва, которой нет" Юлия Мезенцева.

По её словам, у Митрофанова оторвался тромб после воспаления лёгких. В Болгарии он жил после эмиграции из России.

Митрофанов в разное время работал в Музее истории Москвы, публиковался в журнале "Столица", газете "Известия", работал на телевидении. Он автор серии книг городах России, биографии Владимира Гиляровского из серии "Жизнь замечательных людей", исторического исследования "Повседневная жизнь русского провинциального города", нескольких путеводителей.