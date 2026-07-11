Умер народный артист России Юрий Смирнов

Народный артист России, актер театра и кино Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет, сообщил Театр на Таганке.

"С момента основания Театра на Таганке Юрий Смирнов служил в его труппе, стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены. За годы работы он исполнил множество ролей в таких знаковых спектаклях, как "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой", "Десять дней, которые потрясли мир" и многих других", – говорится в сообщении.

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. Его дебют в кино состоялся в 1961 году в фильме "Девять дней одного года". Известность актеру принесла роль Гаврилы в фильме "Бумбараш", который вышел в 1971 году. За годы работы в театре Смирнов исполнил десятки ролей.