Умер народный артист СССР Николай Сличенко

Художественный руководитель Московского цыганского театра "Ромэн" Николай Сличенко умер в среду на 87-м году жизни, сообщает сайт театра. Он был единственным представителем своего народа, удостоенным звания народного артиста СССР.

Сличенко родился в 1934 году в таборе в Курской области. В 16 лет, в 1951 году поступил в труппу театра "Ромэн", с 1977 года стал его возглавлять. В театре, в кино и на эстраде он исполнял цыганские песни и старинные романсы.

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