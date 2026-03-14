Умер немецкий философ и социолог Юрген Хабермас

Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас умер на 97-м году жизни в баварском городе Штарнберг. Об этом сообщило издательство Suhrkamp со ссылкой на его семью.

Хабермас был одним из самых влиятельных политических мыслителей современности. Его можно считать представителем Франкфуртской школы – критической теории современного общества, развивавшей в том числе и идеи марксизма. Среди его наиболее известных работ – "Структурное изменение публичной сферы" и "Теория коммуникативного действия".

Хабермас родился 18 июня 1929 году в Дюссельдорфе и учился в университетах Геттингена, Цюриха и Бонна. Свой научный путь он начал под руководством одного из основоположников философской антропологии Эриха Ротхакера. По окончании аспирантуры Хабермас работал ассистентом одного из основателей Франкфуртской школы Теодора Адорно. В начале 1960-х он возглавил кафедру философии и социологии во Франкфуртском университете.

В 50-е годы Хабермас выступал против ядерных испытаний, в XXI веке – за демократию, единую Европу и против правых популистов.