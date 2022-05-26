Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер

Английский музыкант, один из основателей и клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в четверг в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на странице группы в твиттере.

Причины смерти не сообщаются. "Мы шокированы и преисполнены всепоглощающей грустью из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера." - говорится в сообщении Depeche Mode.

Флетчер занимался музыкой с конца 70-ых годов. Тогда он играл на бас-гитаре в группе No Romance in China. Позднее музыкант переехал в город Базилдон, где основал группу Composition of Sound вместе с Винсом Кларком и Мартином Гором. Через некоторое время к ним присоединился вокалист Дейв Гаан, а саму группу переименовали в Depeche Mode.