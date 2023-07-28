Умер один из основателей The Eagles Рэнди Майснер

Один из основателей The Eagles Рэнди Майснер умер в возрасте 77 лет. Музыкант скончался в среду вечером в Лос-Анджелесе от осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких.

В начале 1970-х Майснер вместе с Доном Хенли, Гленном Фраем и Берни Лидоном создал The Eagles – одну из самых популярных групп в истории. В 1998 году вместе с Eagles он был занесен в Зал славы рок-н-ролла. Бывший участник группы Дон Фелдер называл музыканта "самым милым человеком в музыкальном бизнесе".

В последние годы Майснер пережил много болезней, а в 2016-м его жена Лана Рей случайно застрелилась и умерла. В то же время у Майснера диагностировали биполярное расстройство и серьезные проблемы с алкоголем.