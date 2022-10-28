Умер один из отцов рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

В пятницу в США скончался один из "отцов рок-н-ролла" Джерри Ли Льюис. Ему было 87 лет. Он был одним из главных поп-музыкантов 1950-х и 1960-х годов, повлиявшим не только на рок-н-ролл, но и на всё дальнейшее развитие мировой популярной музыки.

Льюис сам писал и тексты, и музыку своих песен, играл на фортепиано. Слава пришла к нему в 1957 году после записи сингла Whole Lotta Shakin’ Goin’ On. Вместе с такими музыкантами, как Элвис Пресли, Чак Берри, Джонни Кэш и Литтл Ричард он заложил основы нового музыкального движения.

Периодически он уходил со сцены, чтобы вернуться в новом облике. Играл вместе со звёздами - Миком Джаггером, Брюсом Спрингстином, Би-Би-Кингом, Китом Ричардсом и Черил Кроу. Трижды завоевал премию Grammy, одним из первых был включён в "Зал славы рок-н-ролла". Свой последний альбом Льюис записал в 2014 году - через 56 лет после дебюта, а исполнять музыку продолжал до последних лет.