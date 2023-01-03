Умер один из ведущих российских востоковедов Алексей Малашенко 

В Москве на 72-м году жизни скончался один из ведущих российских востоковедов и специалистов по исламу Алексей Малашенко. Его близкие сообщили о "скоропостижной" смерти, её причину установят позже.

Алексей Малашенко родился 2 февраля 1951 года в Москве. В 1974 году окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени Ломоносова. После службы в армии вернулся к научной деятельности, став сотрудником Института востоковедения академии наук СССР. В 1978 году стал кандидатом исторических наук, защитив диссертацию по теме "Ислам и официальная идеология Алжира".

С 1986 года Малашенко - ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Позже он защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме "Феномен ислама в политической жизни СССР/СНГ".

В разное время Малашенко преподавал в Московском государственном институте международных отношений, Высшей школе экономики, Колгейтском университете США, а также сотрудничал с Московским центром Карнеги.

Является автором десятков научных трудов и книг на русском, английском, французском и арабском языках.

Алексей Малашенко неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.