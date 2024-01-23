Умер основатель Boney M и Milli Vanilli Фрэнк Фариан

Основатель группы Boney M, немецкий продюсер Фрэнк Фариан умер на 83 году жизни у себя дома в Майами, сообщило агентство Allendorf Media от имени его семьи. Спродюсированные и написанные им танцевальные песни занимали верхние позиции чартов в 1970-е и 80-е годы.

Фариан — соавтор хитов Rasputin и Daddy Cool Boney M и Baby Don't Forget My Number созданной им группы Milli Vanilli. Популярная в Европе Boney M стала первой западной поп-группой, выступившей в СССР, она была приглашена на концерт в Москве незадолго до московской Олимпиады. Тогда ей разрешили снять клип на Красной площади.

Первый альбом Milli Vanilli был шесть раз платиновым в США в 1989 году, а мюнхенский дуэт получил премию "Грэмми" как лучший новый исполнитель. Позже выяснилось, что музыканты выступают под фонограмму, а их песни записаны другими людьми, впервые в истории премии она была отозвана.