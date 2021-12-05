Умер основатель фестиваля "Кинотавр", продюсер Марк Рудинштейн 

В Москве на 76-м году жизни скончался основатель фестиваля "Кинотавр", продюсер Марк Рудинштейн.

Известно, что в середине ноября Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом и инсультом в одну из московских больниц. Последние десять дней он находился в состоянии комы.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. После службы в армии переехал в Москву, где учился в ГИТИСе и театральном училище имени Щукина. Как актёр снялся в двадцати пяти кинофильмах.

Административную и продюсерскую деятельность Рудинштейн начал в 1982 году - в частности, он был директором и организатором концертов ВИА "Здравствуй, песня!". С того времени и до 1987 года почти постоянно находился под следствием по подозрению в "расхищении социалистической собственности". В итоге Рудинштейна приговорили к 6 годам колонии, но после отбывания 11 месяцев срока - оправдали.

В 1987 году Рудинштейн организовал один из первых в СССР масштабных независимых рок-фестивалей, который в течение трёх дней проходил в подмосковном Подольске с участием групп "ДДТ", "Зоопарк", "Наутилус Помпилиус", "Бригада С", "Телевизор" и многих других.

Тремя годами позже, в том же Подольске, Рудинштейн провёл первый "Кинотавр". В последствие кинофестиваль стал одним из самых известных и престижных в России. Сейчас он ежегодно проводится в Сочи.