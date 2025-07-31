Умер основатель The Moscow Times и "Ведомостей" Дерк Сауэр

Основатель газет The Moscow Times и "Ведомости" Дерк Сауэр умер на 73 году жизни, говорится в заявлении его семьи. Причиной смерти стали травмы, полученные им в результате несчастного случая на парусной яхте в Греции в начале лета. Медиаменеджер был известен своим вкладом в развитие независимой прессы в России.

При Сауэре The Moscow Times стала одним из ведущих независимых источников новостей о России, газета также дала старт карьере десятков журналистов. "Ведомости" были одним из ключевых изданий бизнес-журналистики в двухтысячные годы.

Основанный им издательский дом Independent Media выпускал в России ряд глянцевых журналов, включая российскую версию Esquire. В 2012-2015 годах он был президентом холдинга РБК. После начала российского вторжения в Украину он помог переехать в Амстердам телеканалу "Дождь" и ещё нескольким независимым изданиям.

Одним из последних проектов Сауэра стал запуск музыкального лейбла TMT Music вместе с критиком Артемием Троицким. Лейбл издаёт артистов из России и Беларуси, вынужденно покинувших родину из-за репрессий и цензуры.

"Нет слов, чтобы по-настоящему описать, каким замечательным отцом и мужем он был. Он посвятил свою жизнь защите независимых российских СМИ. В последние дни своей жизни он просил людей продолжать поддерживать свободную прессу", — говорится в сообщении его сына Петра Сауэра.