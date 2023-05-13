Умер основоположник российского телевидения Эдуард Сагалаев

Известный российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер в возрасте 76 лет.

Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде. В 1967 году закончил филологический факультет Самаркандского университета.

С 1975 года Сагалаев начал работать на телевидении. Был заместителем главного редактора программ для молодёжи Центрального телевидения СССР, главным редактором программ для молодёжи Всесоюзного радио.

С конца 1988 по 1990 годы Сагалаев работал главным редактором информации Центрального телевидения СССР, в частности, программы "Время". В качестве ведущего впервые появился в передаче "12-й этаж", а затем вёл еженедельную программу "Семь дней".

В 1990 году возглавил Четвёртую программу Центрального телевидения СССР.

С 1991 года Сагалаев занимал руководящие должности на ВГТРК. Был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6).

На протяжении почти 30 лет — с 1995 года — Сагалаев был президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей.

В феврале 2001 года заявил об уходе с поста председателя совета директоров "ТВ-6".

В 2001 года основал некоммерческую организацию "Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий "Фонд Эдуарда Сагалаева".

В 2009 году стал художественным руководителем круглосуточного кабельного телеканала "Психология 21".

В 2001 году подписал письмо в защиту телеканала НТВ. В марте 2017 года во время вручения кинопремии "Ника" в своей речи раскритиковал современное российское телевидение, отметив, что оно "больше не рискует и не показывает". Фрагмент с участием Сагалаева и других участников, которые упоминали мартовские протесты 2017 года, были вырезаны из записи трансляции на телеканале НТВ.

Сагалаев награждён российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. В 2018 году Сагалаеву было присвоено звание заслуженного журналиста России.

В 2002 году получил специальный приз ТЭФИ.

Эдуард Сагалаев был гостем эфиров Радио Свобода.