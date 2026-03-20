Умер патриарх УПЦ (Киевского патриархата) Филарет

Умер патриарх Филарет - украинский церковный деятель, многие годы возглавлявший автокефальную Украинскую православную церковь (Киевского патриархата), боровшийся за независимость украинской церкви от Москвы. Ему было 97 лет.

О смерти Филарета (в миру Михаил Денисенко) написал предстоятель автокефальной Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Михаил Денисенко родился в 1929 году в Донецкой области. Учился в Московской духовной академии, в 1950 году был пострижен в монахи, приняв имя Филарет. В 1966 году стал архиепископом Киевским и экзархом Украины, впоследствии получил сан митрополита. После смерти патриарха Московского и всея Руси Пимена в 1990 году стал местоблюстителем патриаршего престола и рассматривался как фаворит при избрании нового предстоятеля РПЦ, однако архиерейский собор избрал новым патриархом митрополита Алексия.

Филарет добился большей автономии украинской церкви - была создана Украинская православная церковь, а сам он стал Митрополитом Киевским и всея Украины. Церковь, однако, по-прежнему входила в состав Московского патриархата. После провозглашения независимости Украины в 1991 году в УПЦ произошёл раскол. Филарет, выступивший за полную независимость церкви от РПЦ - автокефалию - был снят со своего поста сторонниками сохранения единства с Москвой и со своими сторонниками создал новую церковь, получившую название Украинской православной церкви (Киевского патриархата). С 1995 года Филарет возглавил её в сане патриарха. РПЦ, в свою очередь, извергла его из сана и подвергла анафеме.

УПЦ (КП) не была признана канонической ни одной другой православной церковью в мире, однако в Украине к ней присоединилось значительное число верующих. Филарет поддержал участников Евромайдана в 2013-14 годах и публично осудил действия России - аннексию Крыма и начало войны в Донбассе.

В 2018 году Константинопольский патриарх Варфоломей принял решение о даровании украинской церкви автокефалии. Это решение, однако, касалось не УПЦ (КП), а новой церковной организации - ПЦУ, в состав которой вошли УПЦ (КП) и более мелкие церковные организации. Филарет не был избран предстоятелем новой церкви, им стал Епифаний. Патриарх Филарет не принял это решение о заявил о том, что УПЦ (КП) будет продолжать существование. Юридически, однако, эта церковная структура была ликвидирована.

В последние годы Филарет, будучи в преклонном возрасте, не выступал с заявлениями и не появлялся на публике.