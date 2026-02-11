Умер переводчик итальянской поэзии Евгений Солонович

Переводчик итальянской поэзии Евгений Солонович умер в возрасте 92 лет.

"11 февраля 2026 не стало Евгения Михайловича Солоновича, воспитавшего в Литинституте не одно поколение переводчиков с итальянского, подарившего русской литературе лучшие строки итальянской поэзии. Скорбим вместе с родными, близкими и учениками", – говорится на сайте Литературного института имени А. М. Горького.

Евгений Солонович родился 21 февраля 1933 года в Симферополе. Окончил переводческое отделение 1-го Московского педагогического института иностранных языков (ныне Московский государственный лингвистический университет).

Солонович дебютировал в печати в 1959 году переводами с итальянского в антологии "Поэты Далмации эпохи Возрождения XV–XVI веков". В его переводах выходили Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Лудовико Ариосто, Джузеппе Джоакино Белли, Джозуэ Кардуччи, Джузеппе Унгаретти, Сальваторе Квазимодо, Эудженио Монтале, Андреа Дзандзотто и другие итальянские поэты разных эпох.

С 1993 по 2018 год преподавал в Литературном институте имени А. М. Горького.