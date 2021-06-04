Умер первый президент "АвтоВАЗа" Владимир Каданников

Первый президент "АвтоВАЗа" Владимир Каданников умер вечером 3 мая на 80 году жизни в Москве от коронавирусной инфекции нового типа. Он организовал акционирование автомобильного завода в Тольятти и возглавлял его в годы, когда оно, с одной стороны, было одним из самых известных предприятий в России, а с другой было тесно связано с организованной преступностью. Кроме того, он был совладельцем первого в России импортёра автомобилей Mercedes-Benz.

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Каданников родился в Горьком (сейчас Нижний Новгород), работал на ГАЗе, был мастером прессового цеха. В 1967 году переехал на строящийся автомобильный завод в Тольятти с повышением до заместителя начальника цеха. Построил там карьеру, стал директором Научно-технического центра, на котором в конце 80-х годов планировали создавать современные автомобили.

В 1988 году на собрании коллектива предприятия был избран генеральным директором, этот пост с перерывами он занимал до 2005 года. В начале и до конца 1990-х должность главы "АвтоВАЗа" была одной из важнейших в Самарской области. Завод был самым успешным рыночным автомобильным предприятием в России, активно продавая автомобили "Жигули" на фоне деградации "ГАЗа" и завода "Москвич", закончившегося их уходом с рынка легковых автомобилей.

Завод и его подрядчики производили товар, который быстро продавался по всей стране за относительно большие деньги. Это сделало ВАЗ одним из центров, за контроль над которым боролась российская организованная преступность. Тольятти в середине 90-х годов считался одним из самых криминальных городов России.

С другой стороны, высокая зависимость города и Самарской области от предприятия делала пост главы завода политическим и позволяло Каданникову значительно влиять на экономическую и социальную политику волжского региона. Недолгое время он был первым заместителем правительства России при премьер-министре Викторе Черномырдине, тогда его называли главой "автомобильного лобби".

Каданников был одним создателей и основных акционеров "ЛогоВАЗа" — предприятия, занимавшегося свободной перепродажей автомобилей ВАЗ на рынок. Компания стала первым официальным импортёром в России автомобилей Mercedes-Benz и была одним из основных активов, позволивших создать состояние своим совладельцам, миллиардерам Борису Березовскому и Бадри Патаркацишвили.

С другой стороны, с именем Каданникова связывали развитие “АвтоВАЗа”. Он был одним из инициаторов создания седана ВАЗ-2110, первого российского автомобиля, приближенного к современным стандартам. Для запуска производства он добился отсрочки по уплате “ВАЗом” налогов в 1996 году в обмен на политическую поддержку переизбрания Бориса Ельцина президентом России. В том же году долг предприятия перед бюджетом достиг 17 триллионов рублей, что, в свою очередь, составляло почти треть государственного долга по зарплата.

Тогда же Каданников проиграл аппаратную борьбу добивавшемуся выплаты долга вице-премьеру Владимиру Потанину и постепенно сошёл с федеральной политической сцены. К середине 2000-х, под давлением федерального центра, он отошёл от управления АвтоВАЗом, отдав его госкорпорации "Ростех". После этого жил попеременно в Канаде и Москве, изредка приезжая в Тольятти на юбилейные мероприятия.