Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур. Ему было 83 года. В последние годы он тяжело болел. Об этом сообщил бывший вице-премьер-министр Константин Тампиза, передаёт "Интерфакс".

Мирчу Снегура похоронят на кишиневском центральном кладбище рядом с женой, умершей несколько лет назад.

Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифэнешть уезда Сорока в Румынии. Он окончил Кишиневский сельскохозяйственный институт, стал агрономом, доктором сельскохозяйственных наук.

С 1989-го по 1990 год был Председателем Президиума Верховного Совета Молдавской ССР. С 3 сентября 1990 года по 1 декабря 1996 года Мирча Снегур занимал должность президента Молдовы. Был активным сторонником законопроекта, предусматривавшего предоставление румынскому языку статуса официального языка. Возглавлял Партию возрождения и согласия.

В 2000 году был награжден орденом Республики. Получил почетную докторскую степень Молдавского аграрного университета, Международного независимого университета Молдовы, Университета Анкары и Академии наук Молдовы.

В интервью "Комсомольской правде" в январе этого года, отвечая на вопрос о том, что ему не удалось сделать на посту президента Молдовы, Мирча Снегур ответил: "Самая глубокая рана по-прежнему - не удалось решить приднестровскую проблему".

Власти Молдовы не контролируют территорию непризнанной Приднестровской республики уже больше 30 лет. Здесь постоянно расположен российский военный контингент. Больше 200 тысяч местных жителей имеют российское гражданство.