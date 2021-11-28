Умер певец и композитор Александр Градский 

В Москве на 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский.

26 ноября артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт. В течение двух суток он находился в тяжёлом состоянии в реанимации. Отмечается, что госпитализации предшествовало резкое ухудшение здоровья после перенесенного коронавируса.

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. В 20 лет поступил в Москве в академию музыки имени Гнесиных на факультет академического пения. При этом Градский считается одним из основоположников русского рока. Именно он создал одни из первых советских рок-групп - "Славяне" и "Скоморохи".

Позднее в авторской радиопрограмме "Хит-парад Александра Градского" певец впервые познакомил широкую аудиторию с творчеством Юрия Шевчука, Виктора Цоя, Александра Башлачева, и многих других представителей жанра. Также Градский участвовал в организации ряда советских рок-фестивалей - в частности, "Рок-панорамы".

В 1970-х Градский начал писать музыку для кино. Его первой такой работой стало участие в фильме Андрона Кончаловского "Романс о влюблённых". Позже Градский стал автором музыки более чем к тридцати художественных, документальных и мультипликационных фильмов. Во многих из них он также исполнял песни и вокализы: голос Градского, в частности, звучит в фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" и в мультфильме Ефима Гамбурга "Голубой щенок".

В 1976 году Градский записывает композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Как молоды мы были". Она становится лауреатом фестиваля "Песня-77", а Градский обретает популярность в масштабе всей страны. Всего в его дискографии - свыше тридцати записанных пластинок. Одной из самых известных становится рок-опера "Стадион" с участием Аллы Пугачёвой, Иосифа Кобзона, Андрея Миронова, Андрея Макаревича и других звёзд отечественной эстрады и кино.

С 2012 года Градский - один из наставников в популярном телепроекте для молодых талантов "Голос". Подопечные певца регулярно становились победителями шоу.

В 2014 году Градский открыл в Москве собственный музыкальный театр, труппа которого состоит, в основном, из участников "Голоса".