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Умер пилот разбившегося в 1989 году в Ле-Бурже истребителя МиГ-29

Советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 (Архивное фото)
Советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 (Архивное фото)

В подмосковном Жуковском в возрасте 71 года умер советский и российский лётчик-испытатель Анатолий Квочур. Об этом сообщает телеграм-канал Объединенной авиастроительной корпорации.

Причиной смерти называется продолжительная тяжёлая болезнь. 16 апреля лётчику исполнилось бы 72 года.

За свою карьеру лётчика Квочур проводил испытания истребителя-бомбардировщика Су-17, многоцелового истребителя МиГ-29 и палубного истребителя МиГ-29К, истребителя-перехватчика МиГ-31 и многих других.

В 1988 году на авиасалоне в Фарнборо впервые выполнил фигуру высшего пилотажа "колокол". Неоднократно выполнял сверхдальние перелёты, а также перелёты через Северный полюс.

В 1989 году на авиасалоне в Ле-Бурже произошёл помпаж двигателя МиГ-29, которым управлял Квочур. Самолёт начал сваливаться. Квочур успел увести машину от зрителей авиасалона и катапультировался. В результате происшествия никто не пострадал.

Квочур удостоен звания "Герой России", а также награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени и советским орденом Трудового Красного Знамени.

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