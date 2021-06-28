Умер пионер музыкальной электроники и композитор Питер Зиновьев

В Великобритании в возрасте 88 лет умер один из первых создателей инструментов для электронной музыки Питер Зиновьев. О причинах смерти не сообщается, пишет газета The Guardian.

Зиновьев родился в 1933 году в Лондоне в семье дворян, бежавших из России после большевистской революции. Его прадед Александр Зиновьев был губернатором Санкт-Петербурга, а мать принадлежала к роду Долгоруких.

В 60-ые годы Зиновьев основал Electronic Music Studio (EMS) вместе с Дэвидом Кокереллом и Тристрамом Кэри. Они были одними из первых, кто продавал синтезаторы. Зиновьев создавал и популяризировал электронную музыку. Выпущенным компанией EMS синтезатором VCS3 пользовались музыканты таких групп, как Pink Floyd, The Who, Depeche Mode, Aphex Twin, Tangerine Dream, Stereolab.

Зиновьев был также известен как композитор. Он написал либретто к опере "Маска Орфея" Харрисона Бёртуистла и слова к "Нения. Смерть Орфея". В 2015 году лейбл Space Age Recordings выпустил двойной диск с музыкой Зиновьева.