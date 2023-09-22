Умер писатель, деятель андеграунда Борис Останин

В Санкт-Петербурге умер писатель, эссеист и переводчик Борис Останин. Об этом сообщило издание "Полка" и сайт Newsru.co.il. Останину было 76 лет. О причинах смерти не сообщается.

"Полка" называет Останина "одним из столпов ленинградского андеграунда". Он родился в 1946 году, в Ленинграде окончил механико-математический факультет, в советские времена работал сторожем, оператором котельной. Публиковался в самиздате, сам был, совместно с Борисом Ивановым, создателем самиздатского журнала "Часы". В 1978 году стал одним из учредителей независимой литературной премии Андрея Белого, которая существует по сей день. Она стала первой неподцензурной премией в Советском союзе. Традиционное материальное содержание премии - один рубль, бутылка водки и яблоко. Среди её лауреатов были многие известные писатели и учёные-гуманитарии.

Останин также известен как переводчик, автор переводов произведений Альбера Камю, Эжена Ионеско, Жана Жене и других авторов. Автор нескольких книг, последней из которых стала вышедшая в 2023 году "Догадки о Набокове".