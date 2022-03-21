Умер писатель и исполнитель Юз Алешковский

Писатель и исполнитель Юз Алешковский умер в США на 93 году жизни. Поколениям жителей СССР он был известен как автор песен с народным названием "Товарищ Сталин, вы большой учёный" и "Окурочек" ("Из колымского белого ада").

Алешковский – один из лидеров неподцензурной русской советской литературы, сценарист, поэт и бард. Одновременно — автор детских книг и сценариев для кино и телевидения (например, "Кыш и двапортфеля").

Он эмигрировал в 1979 году сначала в Австрию, затем в Америку, после публикации своих лагерных песен в самиздатовском альманахе "Метрополь". Жил за границей. Продолжал писать прозу. После развала СССР был известен и в официальной культуре: появлялся на телевидении, в 1995 году записал вместе с Андреем Макаревичем диск "Окурочек".

Был гостем около ста эфиров Радио Свобода. Был лауреатом Стипендии Гуггенхайма, Пушкинской премии и "Русской премии".