Умер писатель Кормак Маккарти – автор романа "Старикам тут не место"

Американский писатель Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет. Как пишет The Guardian со ссылкой на издательство, с которым работал Маккарти, писатель умер в своем доме по естественным причинам.

Маккарти прежде всего известен по таким романам, как "Кровавый меридиан", "Старикам тут не место" и "Дорога", за который он получил Пулитцеровскую премию.

Роман "Кровавый меридиан" был внесён в список "100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год" по версии журнала Time. В 2010 году The Times поставила роман "Дорога" на первое место в своем списке "100 лучших художественных и научно-популярных книг за последних 10 лет". Экранизация романа "Старикам тут не место" получила 4 премии "Оскар", в том числе в номинации "Лучший фильм".