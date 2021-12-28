Умер писатель Леонид Габышев, автор романа "Одлян, или Воздух свободы"

В Волгограде на 70-м году скончался писатель Леонид Габышев, автор автобиографического романа "Одлян, или Воздух свободы", опубликованного в журнале "Новый мир" в 1989 году. В романе рассказывается о малолетних преступниках, обретавших первый жизненный опыт в колонии. О кончине Леонида Габышева сообщила во вторник "Волгоградская правда".

Писатель Андрей Битов, прочитав роман за два дня, предложил его для публикации в "Новом мире". Автобиографическое произведение Габышева стало сенсацией среди читателей. После первой публикации в литературном журнале, роман неоднократно публиковался в полной версии как в Советском союзе, так и за рубежом.

В 1995 году у Леонида Габышева, получившего ещё в детстве пулевое ранение лица, стали проявляться признаки психического расстройства. С 2000 года до конца жизни он находился в психоневрологическом интернате.