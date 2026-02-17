Умер писатель, литературный критик и журналист Дмитрий Бавильский

В Челябинске на 58-м году жизни умер писатель, драматург, литературный и музыкальный критик, журналист Дмитрий Бавильский. Об этом во вторник сообщил в соцсетях литературовед Николай Подосокорский. Он отметил, что Бавильский вёл в "Живом журнале" блог под ником "paslen".

В 1993 году Дмитрий Бавильский окончил Челябинский госуниверситет, затем аспирантуру по специальности "зарубежная литература". Был заместителем главного редактора журнала "Уральская новь", работал помощником художественного руководителя Челябинского академического театра драмы по литературной части, редактором отдела культуры сетевого издания "Взгляд", сетевого издания "Частный корреспондент".

В 2010-2016 годах вёл отдел прозы в сетевом журнале "Окно". Член редакционного совета журналов "Урал" и "Новый берег".

Бавильский - автор романов "Вавилонская библиотека" (1998), Семейство паслёновых" (2000), "Едоки картофеля" (2001), "Ангелы на первом месте" (2002), "Нодельма" (2003), "Последняя любовь Гагарина" (2004—2007), "Красная точка" (2017). Лауреат двух премий журнала "Новый мир", (2006, 2009), Премии Андрея Белого (2014), спецприза Всероссийской литературно-критической премии "Неистовый Виссарион" (2020) и других.

С 1996 года Дмитрий Бавильский - член Союза российских писателей и Литературного фонда России. Он также был действительным членом Академии российской современной словесности и членом Русского ПЕН-Центра (с 2014 по 2016 годы).