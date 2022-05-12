Умер поэт, бывший сотрудник Радио Свобода Алексей Цветков

В Израиле 12 мая умер поэт и эссеист Алексей Цветков. Ему было 75 лет. О смерти Цветкова сообщил поэт Бахыт Кенжеев.

С 1989 до 2004 года он был сотрудником Радио Свобода, работал в Мюнхене и Праге. Сотрудничал со "Свободой" и в последующие годы, писал колонки, участвовал в программах.

Алексей Цветков - уроженец Украины, учился в Одессе, затем в Москве. В 1970-е годы вместе с Бахытом Кенжеевым, Александром Сопровским и Сергеем Гандлевским участвовал в поэтической группе "Московское время". После задержания и насильного вывоза из Москвы в Запорожье в 1975 году эмигрировал, жил в США до переезда в 1989 году в Мюнхен. Был автором программ Радио Свобода "Седьмой континент" и "Атлантический дневник". В последние годы жил в Израиле.

Автор более 10 книг стихов и перевода "Гамлета" Шекспира; лауреат премии Андрея Белого. Был активным пользователем фейсбука, где публиковал свои стихи и эссе. Выступал с резкой критикой российских властей и в поддержку Украины.