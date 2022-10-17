Умер поэт и переводчик Михаил Ерёмин 

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался поэт и переводчик Михаил Ерёмин.

Ерёмин родился 1 мая 1936 года в городе Орджоникидзе (ныне - Владикавказ) В раннем возрасте переехал в Ленинград, где окончил филологический факультет государственного университета.

Позже, вступив в Союз писателей СССР, Ерёмин приобрёл известность как детский писатель и драматург, одновременно с этим он был участником одной из первых ленинградских групп неподцензурной поэзии, получившей неофициальное название "филологическая школа". Кроме Ерёмина в группу входили поэты Владимир Уфлянд, Леонид Виноградов, Сергей Кулле и Лев Лифшиц.

"Филологические" стихи Ерёмина в форме восьмистиший публиковались с 1960 года в самиздатовских журналах "Синтаксис", "Часы" и "Митин журнал" и др. Его творчество высоко ценил Иосиф Бродский.



