Умер поэт, переводчик, автор "Рассказов об Ахматовой" Анатолий Найман

В Москве умер поэт, переводчик, эссеист, автор воспоминаний Анатолий Найман. Ему было 85 лет.

О смерти Наймана написала в фейсбуке его приёмная дочь Анна Наринская. Несколько дней назад она писала о том, что Найман был госпитализирован с инсультом. Он случился во время его выступления в Москве на конференции об Осипе Мандельштаме.

Найман родом из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Стихи начал писать в 1950-е годы, они распространялись в самиздате, в СССР публиковались только со времён перестройки. В советские времена печатался как переводчик средневековой французской поэзии, вместе с Анной Ахматовой переводил Джакомо Леопарди. Был литературным секретарём Ахматовой в последние годы её жизни. Автор воспоминаний о ней - "Рассказов об Анне Ахматовой". Найман был также хорошо знаком с Иосифом Бродским. Ещё одно автобиографическое произведение Наймана - "Славный конец бесславных поколений".

Анатолий Найман на Радио Свобода рассказывает об Анне Ахматовой: