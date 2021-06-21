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Умер поэт, представитель метареализма Александр Ерёменко

Поэт Александр Еременко

Умер российский поэт Александр Ерёменко. Ему было 70 лет. О смерти поэта сообщила в понедельник его жена Галина Рыбакова.

Причина смерти Ерёменко не называется. Известно, что недавно он перенёс коронавирусную инфекцию.

Поверх барьеров с Игорем Померанцевым
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Поверх барьеров с Игорем Померанцевым
by Радио Свобода

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Ерёменко - один из самых известных представителей неофициальной поэзии в позднем СССР. Вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым в 1980-е создал неформальную литературную группу "метаметафористов". Публиковаться в журналах начал в годы перестройки.

В 2002 году Ерёменко был удостоен премии имени Бориса Пастернака. В 2000-10 годах публиковал новые стихи редко, опубликованные подборки стихотворений можно прочитать здесь.

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